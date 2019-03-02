بوسترات "الأقصر السينمائي" تزين شوارع المحافظة قبل انطلاق الدورة الثامنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

استعدت محافظة الأقصر لاستقبال الدورة الثامنة لمهرجان السينما الإفريقية، والتي ستقام في الفترة من 15 إلى 21 مارس الجاري.

وقد تم تزيين شوارع وميادين المحافظة ببوسترات المهرجان قبل انطلاقه بأيام استعدادًا للحدث السينمائي الأبرز بالمحافظة، والذي يلقى من خلاله الضوء على أحدث الأعمال الإفريقية، واستقبال العديد من الضيوف والسينمائيين العرب والأجانب.

ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح هذه الدورة من معبد الكرنك في 15 مارس، بينما سيعقد الختام بمعبد الأقصر الفرعوني في 21 مارس.

وأعلن السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان أن الممثل محمود حميدة رئيساً شرفياً للدورة الثامنة، وذلك لعطاءه السينمائي الكبير والمتميز في التمثيل وكذلك الإنتاج وصناعة السينما المصرية والعربية.

كما صرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان بأن السينما التونسية ستكون ضيف شرف الدورة لاهتماماتها التاريخية بالسينما الإفريقية عموماً وما قدمته من أفلام وسينمائيين للقارة السمراء والعالم .

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة ، والخارجية ، والسياحة ، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ، ونقابة المهن السينمائية.