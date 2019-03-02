رانيا محمود ياسين ووفاء صادق في كواليس "فلانتينو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جمعتها بالفنانة وفاء صادق، والفنان الشاب علاء عمرو، من كواليس مسلسل "فلانتينو"، بطولة الزعيم عادل إمام، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت رانيا على الصورة قائلة: " أنا وحبيبتي وفاء صادق وعلاء عمرو، اللي كان عامل ابن محمد هندي في فيلم "عندليب الدقي"، مسلسل فلانتينو رمضان".
مسلسل "فلانيتيو"،تدور أحداثه في إطار كوميدي، العمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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