إسعاد يونس تصل حفل افتتاح "شرم الشيخ للسينما الآسيوية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
وصلت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الرئيس الشرفي للدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، إلى قاعة المؤتمرات الدولية في مدينة شرم الشيخ، حيث يقام المهرجان في الفترة من 2 إلى 8 مارس الجاري.
المهرجان تنظمه مؤسسة "نون للثقافة والفنون"، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، والتي أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري، والناقدة ماجدة موريس.
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