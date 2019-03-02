محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشرت الفنانة ريهام حجاج مجموعة من صور سهرة جمعتها بأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".
ظهرت ريهام في الصور وإلى جانبها الفنان خالد سليم، مها أحمد، أمير شاهين، والإعلامية سمر يسري، الإعلامي خالد صلاح، والفنان مجدي كامل. واكتفت بالتعليق: "ليلة جميلة".
نشرت مها أحمد صورة جمعتها بزوجها مجدي كامل وريهام حجاج، عبر حسابها على "إنستجرام"، باركت بها لحجاج على مسلسها الجديد "كارمن"، وعلقت: "بيبتي يا ريهام كان يوم جميل جدًا بجد اتبسطنا قوي تعيشي وتجمعينا، ومبرووووك ألف مبروك على مسلسلك كارمن جامد جدًا، ومزيد من البطولات والتألق".
يذكر أن الفنانة ريهام حجاج بطلة مسلسل "كارمن"، الذي يعرض حاليًا على شاشة "CBC"، ويشارك في بطولته ولاء الشريف، محمد مهران، محمد مرزيان، عمر الشناوي، أحمد حلاوة. وهو عمل من تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام حجاج تجمع نجوم الفن في سهرة لم تكشف تفاصيلها (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.