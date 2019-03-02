ريهام حجاج تجمع نجوم الفن في سهرة لم تكشف تفاصيلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام حجاج مجموعة من صور سهرة جمعتها بأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ظهرت ريهام في الصور وإلى جانبها الفنان خالد سليم، مها أحمد، أمير شاهين، والإعلامية سمر يسري، الإعلامي خالد صلاح، والفنان مجدي كامل. واكتفت بالتعليق: "ليلة جميلة".

نشرت مها أحمد صورة جمعتها بزوجها مجدي كامل وريهام حجاج، عبر حسابها على "إنستجرام"، باركت بها لحجاج على مسلسها الجديد "كارمن"، وعلقت: "بيبتي يا ريهام كان يوم جميل جدًا بجد اتبسطنا قوي تعيشي وتجمعينا، ومبرووووك ألف مبروك على مسلسلك كارمن جامد جدًا، ومزيد من البطولات والتألق".

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج بطلة مسلسل "كارمن"، الذي يعرض حاليًا على شاشة "CBC"، ويشارك في بطولته ولاء الشريف، محمد مهران، محمد مرزيان، عمر الشناوي، أحمد حلاوة. وهو عمل من تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.