طرح الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، برومو أحدث أغانيه "حتة من الخيال"، وهي ضمن أولى ألبوماته "زي الفصول الأربعة".
يذكر أن "فاكر زمان" تعد أهم أغنية قدمها "الشرنوبي" في مسيرته وهي الأغنية التى قدمها بطريقة الديو مع الفنانة الكبيرة أنغام، والتي كانت خاصة بمهرجان الجونة، ورغم
كانت هذه تفاصيل خبر قبل إطلاق أولى ألبوماته .. محمد الشرنوبي يطرح برومو "حتة من الخيال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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