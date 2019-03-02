قبل إطلاق أولى ألبوماته .. محمد الشرنوبي يطرح برومو "حتة من الخيال"

طرح الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، برومو أحدث أغانيه "حتة من الخيال"، وهي ضمن أولى ألبوماته "زي الفصول الأربعة".

يذكر أن "فاكر زمان" تعد أهم أغنية قدمها "الشرنوبي" في مسيرته وهي الأغنية التى قدمها بطريقة الديو مع الفنانة الكبيرة أنغام، والتي كانت خاصة بمهرجان الجونة، ورغم

أنها لم تحقق صيتا كبيرا للـ"شرنوبي" إلا أن الغناء مع أنغام يعد انطلاقة كبرى له.