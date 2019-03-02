وفاة الفنان القدير بلغيث الصيادي

توفي اليوم السبت الفنان بلغيث الصيادي، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان. ولقب بفهد بلان تونس معروف بدماثة أخلاقه وبعلاقته الطيبة بالوسط الفني والاعلامي. يذكر أنه بدأ مسيرته الغنائية في سنة 1972 مع إحدى الفرق الموسيقية الهاوية بمدينة منزل تميم تحت إشراف الراحل علي السريتي.

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