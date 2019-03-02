بـ الحب زي الوتر .. نانسي عجرم تحصد 3.5 مليون مشاهدة

حصد كليب "الحب زي الوتر"، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة ، فحقق الكليب 3 ملايين و691 ألف مشاهدة بعد طرحه بالتزامن مععيد الحب في 12 فبراير الماضي، عبر قناة نانسي الرسمية على يوتيوب.
و كانت الأغنية ضمن أغاني ألبومها "حاسة بيك"،
يذكر أن الأغنية من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم ، وتعد الأولى بعد وضع نانسى عجرم مولودتها الثالثة .
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