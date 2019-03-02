بـ الحب زي الوتر .. نانسي عجرم تحصد 3.5 مليون مشاهدة

حصد كليب "الحب زي الوتر"، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة ، فحقق الكليب 3 ملايين و691 ألف مشاهدة بعد طرحه بالتزامن مع

عيد الحب في 12 فبراير الماضي، عبر قناة نانسي الرسمية على يوتيوب.

و كانت الأغنية ضمن أغاني ألبومها "حاسة بيك"،

الذي طرحته في عام 2017 ، وضم ما يقرب من 13 أغنية .



يذكر أن الأغنية من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم ، وتعد الأولى بعد وضع نانسى عجرم مولودتها الثالثة .