شاهد.. لطفي لبيب يحضر افتتاح "شرم الشيخ للسينما الآسيوية" بعكاز

وصل الفنان لطفي لبيب، منذ قليل، متكئا على عكاز، إلى قاعة المؤتمرات الدولية في مدينة شرم الشيخ، لحضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية.

وكانت إدارة المهرجان، برئاسة المخرج

مجدي أحمد علي، قررت تكريم الفنان لطفي لبيب على مشواره الفني، في دورة المهرجان الثالثة هذا العام، والتي تعقد في الفترة من 2 إلى8 مارس المقبل.

يذكر ان المهرجان تنظمه مؤسسة "نون للثقافة والفنون"، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، والتي أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري، والناقدة ماجدة موريس.