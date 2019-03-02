قبل وضعهم في المتحف البحري.. سمر تخضع لجلسة تصوير مع الطائرات العسكرية في لبنان

خضعت المطربة سمر لجلسة تصوير جديدة في لبنان وذلك بعدما أطمئنت على نجاح أحدث أغانيها كليب"ضحكينا يا دينا" والذى طرحته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتألقت سمر في جلسة التصوير بمجموعة مميزة من الإطلالات المختلفة ما بين فستان أحمر منقوش بالورد، بالإضافة إلي جلسة تصوير أخري بفستان فيروزي، وذلك وسط مجموعة من الطائرات الحربية والمدنية القديمة ذات الطابع التاريخي، والتي من المقرر

أن يتم عرضها بعد أسبوعين في افتتاح المعرض البحري الذي سيقام منتصف الشهر الجاري تحت الماء في حدث مهم ومميز هناك .

وفي سياق متصل تستعد سمر خلال الأيام المقبلة لتسجيل أغنية لبنانية جديدة سينجل، ومن المقرر طرحها خلال موسم الصيف المقبل.

يشار إلي إن سمر طرحت مؤخرا أغنيتين لها

على طريقة الفيديو كليب، وهم "ضحكينا يا دنيا"، والتي تعاونت فيها مع الشاعر ملاك عادل، ألحان مدين، توزيع أشرف البرنس، وهندسة صوت هاني محروس، ومن إنتاج سمر، وتوزيع ديجيتال فري ميوزيك - نصر محروس، وتولي مسؤولية إخراج الكليب عبد المنعم ربيع، ويأتي ذلك بعد أسبوعين من طرحها لأغنية "غيرو" والتي نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور، ومن إخراج ياسر سامي، ومن كلمات الشاعر عبدالمنعم طه، ومن ألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، وماستر وصوت هاني محروس.