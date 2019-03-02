خضعت المطربة سمر لجلسة تصوير جديدة في لبنان وذلك بعدما أطمئنت على نجاح أحدث أغانيها كليب"ضحكينا يا دينا" والذى طرحته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتألقت سمر في جلسة التصوير بمجموعة مميزة من الإطلالات المختلفة ما بين فستان أحمر منقوش بالورد، بالإضافة إلي جلسة تصوير أخري بفستان فيروزي، وذلك وسط مجموعة من الطائرات الحربية والمدنية القديمة ذات الطابع التاريخي، والتي من المقررأن يتم عرضها بعد أسبوعين في افتتاح المعرض البحري الذي سيقام منتصف الشهر الجاري تحت الماء في حدث مهم ومميز هناك .
وفي سياق متصل تستعد سمر خلال الأيام المقبلة لتسجيل أغنية لبنانية جديدة سينجل، ومن المقرر طرحها خلال موسم الصيف المقبل.
يشار إلي إن سمر طرحت مؤخرا أغنيتين لها
كانت هذه تفاصيل خبر قبل وضعهم في المتحف البحري.. سمر تخضع لجلسة تصوير مع الطائرات العسكرية في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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