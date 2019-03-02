بإطلاله شتوية .. زينة تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها بموقع التدوينات"تويتر"، مجموعة من الصور، تضمنت أحدث جلسة التصوير خضعت لها، وظهرت في الصور بإطلالة شتوية، وعلقت عليها كاتبة: "ضعهم يا

الله في نفس المواقف ونفس الشعور، عدلا وليس حقدا".

يذكر أن زينة فضلت هذا العام الحصول على قسط من الراحة

بمنزلها وعدم المشاركة في أي عمل درامي برمضان المقبل، بعدا مشاركتها في 3 أفلام.