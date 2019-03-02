نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها بموقع التدوينات"تويتر"، مجموعة من الصور، تضمنت أحدث جلسة التصوير خضعت لها، وظهرت في الصور بإطلالة شتوية، وعلقت عليها كاتبة: "ضعهم ياالله في نفس المواقف ونفس الشعور، عدلا وليس حقدا".
يذكر أن زينة فضلت هذا العام الحصول على قسط من الراحة
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلاله شتوية .. زينة تتألق في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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