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قدمت فرقة فابريكا المسرحية باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية العربية والإنجليزية فى حفل متميز تحت سفح الأهرامات بالتزامن مع اليوم العالمي للسمع.. جاء حفل فابريكا على هامش مؤتمر "الأذن والحياة" من تنظيم جمعية طب السمع والاتزان بحضور عدد كبير من الجمهور ولفيف من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع والوزراء، على رأسهم وزير الصحة السابقد. سامح فريد والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة.
تفاعل الجمهور مع فرقة فابريكا أثناء قيامهم بتقديم أغاني "أحسن ناس" للراحلة داليدا، وأغنية " أى ويل سيرفايف" وغيرها من الأغنيات الأجنبية، وذلك تحت إدارة أعمال مدير الفرق الموسيقية أحمد زكي الشهير بزاك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. فابريكا تشارك بباقة من أجمل الأغاني فى مؤتمر " الأذن والحياة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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