بالصور.. فابريكا تشارك بباقة من أجمل الأغاني فى مؤتمر " الأذن والحياة"

قدمت فرقة فابريكا المسرحية باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية العربية والإنجليزية فى حفل متميز تحت سفح الأهرامات بالتزامن مع اليوم العالمي للسمع.. جاء حفل فابريكا على هامش مؤتمر "الأذن والحياة" من تنظيم جمعية طب السمع والاتزان بحضور عدد كبير من الجمهور ولفيف من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع والوزراء، على رأسهم وزير الصحة السابق

د. سامح فريد والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة.

تفاعل الجمهور مع فرقة فابريكا أثناء قيامهم بتقديم أغاني "أحسن ناس" للراحلة داليدا، وأغنية " أى ويل سيرفايف" وغيرها من الأغنيات الأجنبية، وذلك تحت إدارة أعمال مدير الفرق الموسيقية أحمد زكي الشهير بزاك.

وتعد "فابريكا" من الفرق الغنائية المسرحية، التي أسستها الدكتورة نيفين علوبة أستاذة الموسيقى بالجامعة الأمريكية، وتعمل منذ عام 2011، وقدمت عروضا مسرحية عديدة أبرزها "البؤساء" وأوبريت "الليلة الكبيرة. يذكر أن اليوم العالمي للسمع هو يوم أطلقته منظمة الصحة العالمية منذ عام 2007، وتقام خلاله بعض الفعاليات حول العالم تهدف الي التوعية وتوجيه الاهتمام اللازم إلي مخاطر فقدان السمع التى تنشأ عن الاستعمال الخاطىء للأجهزة السمعية بشكل غير آمن.