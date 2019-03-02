صورة من فيديو إباحي مع خالد يوسف.. القاء القبض على الإعلامية المصرية رنا هويدي

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 مارس 2019 08:50 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تناقلت وسائل إعلام مصرية خبر إلقاء أمن مطار القاهرة الدولي القبض على الإعلامية رنا هويدي لدى محاولتها السفر إلى خارج البلاد، وذلك بتهمة التورط في قضية “الفيديوهات الإباحية”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني أنه تم القبض على هويدي بأمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها لتورطها في قضية الأفلام الإباحية مع المخرج خالد يوسف.

وبينت وسائل الإعلام أنه تم ضبط مبالغ مالية كبيرة مع هويدي بعد تفتيش حقائبها، وحرّر بحقها المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة من أجل مباشرة التحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وتكون هويدي بعد توقيفها، السيدة الخامسة المتورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

وعلق حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين السابق، على إلقاء قوات الأمن القبض على المذيعة رنا هويدي، بتهمة الظهور في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.

وقال الكنيسي: “إنه لا يتوقع أن تقوم النقابة بالتدخل في قضيتها طالما عرض الموضوع على هيئة القضاء، وإذا ثبت ظهورها في تلك الفيديوهات قد يتخلوا عنها ويتم شطبها من نقابة الإعلاميين”.

وأضاف في تصريح خاص لـ”الرسالة”: “في الوقت الحالي تنتظر النقابة نتيجة التحقيقات معها، وربما تكون بريئة من تلك التهم المنسوبة إليها، وفي تلك الحالة ستقوم النقابة بالوقوف بجوارها ويتدخل المحامي الخاص بها للدفاع عنها، ولكن الأمور الجنائية تخرج من اختصاص نقابة الإعلاميين”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا توجد لديه أي معلومات عن ذلك الموضوع.

يذكر أن قضية “الفيديوهات الإباحية لخالد يوسف” قد تورطت فيها حتى الآن الفنانتان منى فاروق، وشيما الحاج، والراقصة كاميليا، وسيدة الأعمال منى الغضبان، في حين لم يتم توجيه أي اتهام رسمي حتى الآن لخالد يوسف، الذي سافر إلى باريس منذ الأول من فبراير الجاري.

رنا هويدي إعلامية مصرية من أصول تونسية، ولدت في القاهرة عام 1993، وتخرجت من كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة، ودرست أيضا الإخراج والتمثيل وفنون السينما، كما حصلت على شهادة في آداب الإعلام من إحدى الجامعات البريطانية.

وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال، وأخرجت فيلم “لقمة عيش”، وكُرمت في مؤتمر المرأة المصرية “تاج الرأس”، ومؤتمر “صناع الخير” تقديرا لأعمالها الخيرية.

استهلت “هويدي” عملها في مجال الإعلام في قناة البغدادية عام 2014 كقارئة نشرة أخبار ومذيعة رياضة ثم عملت في فضائية MBC مصر لفترة قصيرة، حيث قدمت برنامج حديث المساء.، قبل أن تنتقل بعدها إلى قناة “الغد العربي” في عام 2015 لتقدم نشرات الأخبار وبرنامج ”يوم جديد“.

وكانت قد أثارت جدلا واسعا، في وقت سابق، عندما نشرت تغريدة على موقع “تويتر”، قالت فيها إن الدول التي يطلق عليها إسلامية مثل السعودية وإيران وباكستان ومصر، هي أكثر الدول التي ينتشر بها التحرش والاغتصاب الجنسي والختان، وتسبب هذا الأمر في فتح النار عليها من قبل الشعب السعودي وطالبوا بطردها من قناة MBC.

ويمتلئ سجل رنا هويدي بمحاولات إثارة الجدل من أجل الشهرة، بدأته عندما نشرت صورة لها برفقة الإعلامي باسم يوسف، وعلّقت عليها قائلة: “باسم يا يوسف أنا عارفة أن الشرع محلل مثنى وثلاث ورباع وأنا مش مرتبطة، أظن الرسالة وصلت، ملحوظة: الحرام حلو برضو عادي يعني”، ما أثار سخط الآلاف من المصريين، بسبب جرأتها الزائدة.