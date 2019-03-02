كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصة حب تجمع هنادي مهنا و محمد رمضان في "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عن انضمامها الي فريق عمل مسلسل "زلزال" المقرر عرضه في شهر رمضان حيث تقوم بدور فتاة تقع في قصة حب مع بطل المسلسل الذي يجسد دوره النجم "محمد رمضان" و يشارك في العمل عدد كبير من نجوم الفن.

من ناحية اخري تعيش هذه الايام حاله من القلق في انتظار ردود افعال الجمهور علي اول مسلسل يعرض لها والذي يحمل اسم "افراح ابليس"2 والمقرر عرضه يوم 10 الشهر الجاري علي قناة osn وتقدم من خلاله دور فتاة صعيدية.

مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان ، حلا شيحة ، ماجد المصري ، نسرين امين ، تأليف عبد الرحيم كمال ، ومن إخراج إبراهيم فخر.