كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ورد الجناين".. أول مسلسل أطفال يشارك في السباق الرمضاني المقبل‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الفنانة الجزائرية ميسوم لتصوير مسلسل خاص بالأطفال يحمل اسم "ورد الجناين"، والمقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل على شاشات الفضائيات.

وتجسد "ميسوم"، العديد من الشخصيات التي تفجر كوميديا الموقف، حيث تؤدي شخصية الطفلة فلة وتيته ياسمينا وماما نانسي.

وتدور أحداث العمل حول القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية التي تجعل الطفل ينشأ موطنًا صالحًا في مجتمعه وذلك في إطار لايت كوميدي.

"ورد الجناين"، بطولة رضا إدريس، فتحي سعد، مجدي عبد الحليم، عيد أبو الحمد، الطفل المعجزه كريم علاء الشهير (كوكي)، والعديد من الوجوه الشابه والأطفال تأليف أيمن مصطفي وإنتاج شركة ميسوم برودكشن للإنتاج الفني، إخراج سيد فضل.