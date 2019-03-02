كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الزفر" يجبر أحمد كرارة على التخلي عن شخصية الجان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الفنان أحمد كرارة في مسلسل "ياسمينا" مع النجمة حورية فرغلي، حيث يجسد من خلال العمل شخصية جديدة لم يجسدها من قبل وهي شخصية "الزفر" وهو شخص غجري.

وتخلي "كرارة" من خلال العمل عن شخصية الشاب الجان التي أشتهر بها خلال الآونة الأخيرة، حيث غير من ملامح وجهه وحلق ذقنه ليتلائم مع دور الغجري الذي يجسده لأول مرة.

ومن ناحية اخري يعيش "كرارة" انتعاشة فنية كبيرة حيث يشارك في أكثر من عمل درامي خلال الفترة القادمة، حيث يشارك في مسلسل "أبن أصول" مع النجم حمادة هلال والمقرر عرضه خلال دراما رمضان القادم، ومسلسل"بحر" مع النجم ماجد المصري، وينتطر عرض مسلسل " السر" مع النجوم حسين فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر ومايا نصري وغيرهم من النجوم.

"ياسمينا" يشارك في بطولته بجانب حورية فرغلي كل من حازم سمير وفيفي عبده وسامح الصيريطي وعزة مجاهد، من إخراج عبد العزيز حشاد، و تأليف محمد الغيطي.