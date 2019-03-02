كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أميرة العايدي: سعيدة بمشاركتي في أحداث مسلسل "كلبش 3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الفنانة أميرة العايدي، تصوير مشاهدها في مسلسل "كلبش 3" مع النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والذى تنتجه شركة سينرجى، من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمى.

وقالت أميرة العايدي، إنها تشعر بسعادة كبيرة بمشاركتها فى أحداث الجزء الثالث من المسلسل، بعد نجاح جزئيه الماضيين، مشيرة إلى أن التعاون مع أمير كرارة وبيتر ميمى وباقى فريق العمل ممتع للغاية، ما يجعل روح العائلة تسود "اللوكيشن"، مضيفة أنها ستواصل تصوير المسلسل حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

وأضافت أميرة أنها صورت العديد من المشاهد داخل أستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، وجمعت المشاهد كل من إسلام جمال، أمير كرارة، أما عن دورها فى العمل قال إنها شخصية محورية فى الأحداث.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، اسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد امام وعدد آخر من الفنانين، وقد حقق الجزآن الأول والثانى من العمل نجاحاً كبيراً فى العامين الأخيرين.