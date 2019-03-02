كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل عيسى ينضم للمسلسل التاريخي "الحرملك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الفنان نبيل عيسى، لفريق عمل المسلسل السوري التاريخي "الحرملك".

تدور أحداث "الحرملك" بين عامي 1513 و1516 بين دمشق والقاهرة عن صراع المماليك على الحكم ووصولهم له والتحكم بالمشهد السياسى ككل ويتناول العمل خبايا القصر الحاكم في تلك الفترة، والمسلسل من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق، ويضم نخبة كبيرة من الفنانين.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل عيسى، كانت مسلسل أبواب الشك، مع خالد سليم، ولقاء الخميسي، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج، كما انضم مؤخرًا لفيلم الفنان محمد سعد الجديد "محمد حسين".