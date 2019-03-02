لون بشرة يد الملكة إليزابيث يثير جدلا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استضافت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وقرينته الملكة رانيا العبد الله، خلال زيارتهما قصر باكنغهام في العاصمة البريطانية لندن.

الملكة إليزابيث، ظهرت في عدة صور رسمية تجمعهما مع ضيوفها الملكيين، حيث ارتدت ثوبا أبيض أنيقا، إلا أن صورة يد ملكة بريطانيا، أثارت مخاوف كبيرة بشأن صحتها.

الصورة كانت قد جذبت أنظار الجميع عند ملاحظة لون اليد اليسرى للملكة إليزابيث الثانية، الأرجواني الغريب، ما أثار مخاوف متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، حول الحالة الصحية لملكة بريطانيا، حيث تمنى لها الكثيرون الشفاء العاجل دون وجود أي سبب أو حتى الإعلان عن مرض تمر به.

ملكة بريطانيا البالغة من العمر 92 عاما، كانت قد خضعت لعملية جراحية في العين الشهر السابق، إلا أنها الآن تمارس مهامها الملكية دون قلق.. كما أنها في يونيو الماضي - وفقا لتقارير صحفية - فإنها اضطرت إلى الانسحاب من اجتماع عُقد في كاتدرائية القديس بولس، لظروف قاهرة، ولكنها عادت إلى أداء واجباتها بعد بضعة أيام.