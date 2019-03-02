وفاة الفنان الأردني نبيل المشيني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي مساء اليوم السبت 2 مارس الفنان الأردني نبيل المشيني، صاحب الشخصية التي عُرف بها «أبو عواد»، وذلك عن عمر ناهز الـ 80 عامًا.

و نعى محمد أبو رمان، وزير الشباب وزير الشباب والإعلام بالوكالة، الممثل الراحل، الذى تميز بالعديد من الأعمال الفنية والدرامية على مستوى العالم العربي.

وقال أبو رمان، في نعيه: «المشيني تميز طوال حياته الفنية، بالحضور الإعلامي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون منذ بداياتها، وفي عضوية لمجلس الأعيان وانحيازه لقيم الجمال والأخلاق في أعماله الدرامي».

كما نعاه الفانن الأردني منذر رياحنة قائلًا: “سلام يا أطيب الناس، النجم العربي الكبير نبيل المشيني في ذمة الله الله يرحمك”.

ويعرف الفنان الأردني بالتزامه الفني، وحبه لتقديم الأعمال الفنية التي تنحاز لهموم المواطن، بالإضافة إلى تقديم قضاياه في قالب درامي، بالإضافة إلى أعمال آخرى نقدية لاذعة.