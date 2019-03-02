محمد منير يحيي حفلا ضخما بفاميلي بارك ويتبرع بأرباحه لضحايا حادث محطة مصر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد منير حفل غناشي ضخم في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، وذلك وسط حضور كثيف من جمهوره، واحتفل معهم بألبومه الجديد “وطن”.

وقال منير فور صعوده على المسرح: “تعازينا في الحادث، ونحن حزانى، لكن الأغنية لن تتوقف، الأغنية مستمرة، أوجه رسالة للشباب وأقول لهم، حاربوا الجهل، والجهل هو المتهم الأول، لكن مصر باقية دائما ومستمرة بشبابها وقياداتها وناسها الطيبين”.

وتم الكشف عن تخصيص نسبة من أرباح الحفل لصالح كل من مستشفى أهل مصر للحروق، ومؤسسة أهل مصر، وبنوك الدم، ولك لدعم ضحايا حادث محطة مصر، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي 27 فبراير، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وشهد الحفل حضور المطربة الشعبية أمينة، والتي صعدت على خشبة المسرح واحتضنت محمد منير وقدمت له التهنئة، وقدما سويا أغنيته “وسط الدايرة”.

يذكر أن الحفل أقيم تحت عنوان “وحشتنا يا منير”، والذي يعد عودة محمد منير إلى الحفلات بعد غياب طويل، واستمرت التجهيزات للحفل لأكثر من 5 أيام متتالية.

وكان آخر حفل لمنير منذ عام تقريبا، حيث كان في شهر مارس الماضي على ساحة معبد الكرنك في حفل ختام احتفالية الأقصر عاصمة الثقافة العربية.