نادر الأتات يتصدر عربيًا في ٤٨ ساعة

متابعة بتجـــــــــــــرد: يحصد النجم اللبناني نادر الأتات نجاح أغنيته الجديدة “حالة فوضى” بعد ساعات قليلة على طرحها. وتصدّرت الأغنية المرتبة الأولى في قائمة الأغاني الأكثر تحميلًا في الوطن العربي عبر موقع وتطبيق “أنغامي” في فترة لا تتعدَ الـ48 ساعة. هذا وحققت أغنية “حالة فوضى” أكثر من نصف مليون استماع وتلقى نادر الأتات منذ إصدارها رسائل ثناء وإعجاب كثيرة من أهل الصحافة والجمهور. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “حالة فوضى” هي من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ، ومن المقرر أن يصوّرها نادر الأتات على طريقة الفيديو كليب مع المخرج سعيد الماروق. للإستماع إلى أغنية “حالة فوضى” من هنا

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