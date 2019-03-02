موقع بتجــــرد ينقل تساؤلات الجمهور إلى عاصي الحلاني.. وهذا ردّه!

متابعة بتجــــــــــــرد: ينتظر جمهور فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عمله المصوّر الجديد لأغنية “شو بخاف عليكي” بفارغ الصبر، وقد تلقينا في الساعات الماضية تساؤلات عدّة من محبّي عاصي حول موعد إطلاق الكليب.

بدورنا في موقع بتجـــــــرد، نقلنا تساؤلات الجمهور إلى عاصي الذي أفادنا بأن الكليب في مرحلة التلوين ومن المفترض أن يكون جاهزًا للطرح خلال عشرة أيام.

أغنية “شو بخاف عليكي” من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني، وحققت انتشارًا واسعًا منذ إطلاقها عبر المتاجر الرقمية فناهز الفيديو الرسمي الخاص بها الثلاثة ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.