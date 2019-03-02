أحلام تفتح باب الإختيار أمام جمهورها.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــرد: طلبت النجمة الإماراتية أحلام من الجمهور ومحبّيها اختيار باقة الأغاني التي يرغبون منها تقديمها في حفلها القادم.

وتوجهت أحلام إلى محبّيها وكتبت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “سيداتي سادتي أختاروا أغاني حفلي القادم”.

تغريدة أحلام لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعيها وتحديدًا عشاقها الذين اختار كل منهم الأغاني الأقرب إليه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تطلب فيها أحلام رأي جمهورها في نشاطاتها الفنية حيث تربطها بهم علاقة متينة جدًا تظهر بوضوح عبر مواقع التواصل الإجتماعي.