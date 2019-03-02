خاص- من برأيكم عائد إلى الـ “ام تي في”؟



شوّقت محطة MTV جمهورها بعدما بدأت ببث اعلان دعائي مبهم تحت عنوان “We’re Back” يعود لفتاة رشيقة تطل على المسرح ولكن لم توضح هويتها.

وفي معلومات خاصة لـ “الخليج 365” علمنا ان هوية الفتاة تعود الى النجمة مايا دياب العائدة الى محطة المر من خلال تقديم موسماً جديداً لبرنامجها “هيك منغني”.

نجمة “يصفوا حكي” كانت قد قدمت في السابق خمس مواسم من “هيك منغني” من عام 2011 حتى عام 2014، حيث حقق حينها البرنامج نجاحاً كبيراً واستضافت مايا مجموعة كبيرة من أهم الوجوه في عالم الغناء.

وكانت “دياب” في معظم اطلالاتها الاعلامية تتحدث عن عودتها الى تقديم برنامج “هيك منغني”، الا ان الظروف لم تكن ناضجة كفاية ليبصر العمل النور من قبل.

اذاً بعد اربع سنوات تعود مايا بجمالها وأناقتها وحضورها المحبب الى تقديم “هيك منغني”، فكيف ستطل؟ سننتظر ونرى..