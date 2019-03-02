شكرا لقرائتكم خبر عن "مصارع" و"بطل خارق" و"عامل بموقف ميكروباصات".. أبرز شخصيات رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد موسم دراما رمضان المقبل منافسة شرسة بين عدد من النجوم الشباب، حيث يواصل صناع الأعمال الدرامية المنتظر عرضها خلال موسم رمضان المقبل، تصوير مشاهدهم سواء كانت خارجية أو داخلية بعضها بمدينة الإنتاج الاعلامى وأخرى فى شوارع القاهرة.

ويكشف ”الخليج 365”، تفاصيل الشخصيات التى يجسدها أبطال بعض الأعمال المتنافسة، والتى تتنوع خطوطها الدرامية ما بين الكوميديا والأكشن وأيضا الدراما الإجتماعية.

النجم محمد رمضان، والذى ينافس بمسلسل "زلزال" للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر، يواصل تصوير مشاهده هذه الأيام فى منطقة شبرامنت فى ديكور حارة شعبية، ولأول مرة تقف أمامه الفنانة حلا شيحة التى تعود لعالم التمثيل بعد فترة اعتزال وغياب عن الفن 11 عاما.

ويظهر محمد رمضان فى فترة التسعينات بشخصية طيبة ويعمل فى موقف ميكروباصات وتنشأ علاقة حب بينه وبين حلا شيحة خلال الاحداث حتى يتحول لبلطجى بعد معاناته وتعرضه لضغوطات فى الحياة.

ويشارك فى بطولة "زلزال"، عدد كبير من الفنانين منهم ماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.

أما النجم محمد إمام ينافس بمسلسل "هوجان" الذى يتحدث فيه لأول مرة باللهجة الفلاحى حيث يجسد شخصية بطل خارق وغير عادى من ذوى القدرات الخارقة، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع في أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه "هوجان" فى المنطقة الذى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

مسلسل "هوجان" من بطولة صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عبير صبرى، عمر محمد متولى، هاجر أحمد، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

ويظهر النجم ياسر جلال بشخصية جديدة ومختلفة فى هذا الموسم من خلال شخصية مصارع ، حيث يدعى "أدهم" ويتورط فى أعمال إجرامية، ويقرر التوبة رغبة في عيش حياة آمنة مستقرة ، إلا أنه يُطارد من عصابات ورجال المافيا، واستطاع ياسر الوصول الى جسم رياضى مميز من أجل الدور بعد التدريبات الرياضية التى قام بها على مدار الأشهر الماضية.

مسلسل "لمس أكتاف" يشارك فى بطولته الى جانب ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، أحمد كشك، وتأليف هانى سرحان، إخراج حسين النباوى ، إنتاج سينرجى، ويعد العمل البطولة المطلقة الثالثة لياسر جلال فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم مسلسلسى "ظل الرئيس" و"رحيم".

بينما يظهر النجم أمير كرارة فى الموسم الثالث من مسلسل "كلبش" الذى حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه عام 2017 و2018 خلال شهر رمضان، حيث يواصل نجاحه فى شخصية "الضابط سليم الأنصارى" فى ثوب جديد ويدخل فى صراعات مع الفنان هشام سليم.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، اسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد امام وعدد آخر من الفنانين، وقد حقق الجزآن الأول والثانى من العمل نجاحاً كبيراً فى العامين الأخيرين.

هانى سلامة يتاجر فى المخدرات بموسم دراما رمضان المقبل، حيث يجسد شخصية "هادى أبو المكارم" ويكون لدية معرض سيارات فارهة لغسيل الأموال ويشاركه الفنان محسن محى الدين الذى يجسد دور شقيقه خلال الأحداث.

ويعد مسلسل "قمر هادى" ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية فى كل من مسلسل "فوق السحاب"، و"طاقة نور".

مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفى ويسرا اللوزى، ومحسن محيى الدين وهادى الجيار وأشرف زكى وحمزة العيلى، ومؤمن نور، آية سماحة، وانضمت مؤخراً الفنانة مريم حسن، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجى.





كذلك الفنانة دنيا سمير غانم التى تجسد شخصية نصابة فى الـ10 حلقات الأولى من مسلسلها الرمضانى المقبل "من اول نظرة" للمخرج خالد الحلفاوى، واستقر صناع المسلسل على الاسم النهائى وهو يحمل عنوان "من أول نظرة" ويعد الفنان محمد سلام بطل أول 10 حلقات المسلسل بجانب دنيا سمير غانم خلال الأحداث، ويشارك فى بطولة العمل الفنانة شيماء سيف وعمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم واخرون من النجوم.





ويظهر نجم مسرح مصر مصطفى خاطر فى مسلسله الذى ينافس به فى موسم رمضان "طلقة حظ"، بدور شاب متزوج من الفنان أيتن عمر ويعيش فى منزل حماته الفنانة أنعام سالوسة، وهو أخ وحيد لأربع بنات هن هبة مجدى، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، الممثلة الشابة ألحان المهدى، وتظهر المواقف والمفارقات بين أفراد العائلة خلال الأحداث.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، أنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس وتجسد هبة فى العمل شخصية شقيقة مصطفى خاطر.



