مفاجأة جديدة عن سعاد حسني في "شرم الشيخ للسينما الآسيوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

كشفت جنجاه عبد المنعم، شقيقة الفنانة الكبيرة سعاد حسني، عن مفاجأة ستشهدها الدورة الحالية من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، والتي تحمل اسم النجمة الراحلة.

أكدت جنجاه، في تصريحات خاصة لمصراوي، سعادتها بالتكريم المقرر أن يناله اسم سعاد حسني بعد 18 عامًا على وفاتها، وقالت إن المهرجان بالإضافة إلى تكريمه سعاد بإطلاق اسمها على دورته الحالية، يحمل في نسخته الثالثة هذا العام مفاجأة كبرى، إذ سيذيع أغنية لسعاد يكشف عنها لأول مرة.

المهرجان تنظمه مؤسسة "نون للثقافة والفنون"، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، والتي أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري، والناقدة ماجدة موريس.