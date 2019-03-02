محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
توافد الحضور إلى قاعة المؤتمرات الدولية في مدينة شرم الشيخ، مساء اليوم السبت، استعدادًا لانطلاق الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، برئاسة المخرج مجدي أحمد علي.
المهرجان تنظمه مؤسسة "نون للثقافة والفنون"، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، والتي أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري، والناقدة ماجدة موريس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بدء توافد حضور افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.