بالصور.. بدء توافد حضور افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

توافد الحضور إلى قاعة المؤتمرات الدولية في مدينة شرم الشيخ، مساء اليوم السبت، استعدادًا لانطلاق الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، برئاسة المخرج مجدي أحمد علي.

المهرجان تنظمه مؤسسة "نون للثقافة والفنون"، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، والتي أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري، والناقدة ماجدة موريس.