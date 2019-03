بعد رامي مالك.. هل ينجح تارون إيجرتون في الفوز بـ"الأوسكار"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بعد فوز النجم الأمريكي، رامي مالك، بجائزة الأوسكار في فئة "أفضل ممثل دور رئيسي"، عن تجسيده لشخصية المغني البريطاني الراحل، فريدي ميركوري بفيلمه "Bohemian Rhapsody"، تلتفت الأنظار هذا العام للنجم الإنجليزي الشاب، تارون إيجرتون والذي سيقوم بتجسيد شخصية المغني البريطاني العالمي، إلتون جون، بفيلم سيرة ذاتية عن حياته بعنوان "Rocketman".

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي توقعات عن كون "إيجرتون" هو أول المتنافسين على قائمة "أفضل ممثل في دور رئيسي" بترشيحات الأوسكار لعام 2020، نظراً لقرب التشابه بين الشخصيتين وكونه من أشهر أيقونات الموسيقى عالميًا.

وطرحت "Paramount" الشركة المنتجة للفيلم الإعلان الرسمي الأسبوع الماضي، وسط توقعات بترشح الفيلم للعديد من الجوائز على غرار فيلم "Bohemian Rhapsody"، وستكون فرصة كبيرة لبطل الفيلم الشاب للترشح لجائزة الأوسكار الأولى بمسيرته على شاكلة ترشح رامي مالك، وأوضح الإعلان الدعائي للفيلم المرتقب طرحه تجارياً نهاية شهر مايو من العام الجاري، العديد من التفاصيل الخاصة بشخصية إلتون جون الحقيقية منها ملابسه التي اتسمت بالغرابة والألوان الزاهية، إلى جانب كونه مثلي الجنسية.

وأكد المغني الإنجليزي، إلتون جون، بالعديد من الحوارات الصحفية، أنه طلب من تارون إيجرتون عدم تقليده بأحداث الفيلم على أن يقوم بالتركيز على موهبته التمثيلية بالمقام الأول والحرص على تقديم حياته الشخصية والعملية بالشكل المطلوب، حيث سيقوم تارون بغناء معظم أغاني إلتون بنفسه بأحداث الفيلم وهو ما سيعزز موقفه للترشح لجائزة الأوسكار نهاية العام الجاري.

وإلتون جون هو عازف ومغني ومؤلف موسيقي إنجليزي، حصل على جائزة الأوسكار مرة وحيدة عن أغنية "Can You Ever Fell the Love Tonight" من أحداث فيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Lion King" عام 1994، كما فاز بجائزتي جولدن جلوب وجرامي الموسيقية عن نفس الأغنية، وله العديد من الأغاني التي حققت نجاحاً عالمياً كبيراً طوال مسيرته منها "Tiny Dancer" عام 1971، "Rocket Man" عام 1972، "Your Song" عام 1970.