شاهد: الفنان نبيل شعيل وقبلة عفويه لتركي آل الشيخ

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان نبيل شعيل وهو يقبل المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه وذلك بعفويه أثناء حديثه معه وهو ما أثار إعجاب الحضور.

وكانت الهيئة العامة للترفيه أقامت حفلاً تكريميّاً في السعودية، مساء الخميس، للفنان العربي الراحل أبو بكر سالم. وامتلأ مسرح الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض بالحضور، وبينهم كتاب وإعلاميون ونخب ثقافية وعشاق للفنان الراحل، وحمل الحفل عنوان “ليلة في حب أبو أصيل”.

وشارك على خشبة المسرح، 13 فنانًا سعوديًّا وخليجيًّا في أداء عدد من أغاني الفنان اليمني الأصل، بينما استعرض الحاضرون، وبينهم رئيس الهيئة العامّة للتّرفيه، المستشار تركي آل الشيخ، معرضًا لمقتنيات أبو بكر ضمت هدايا تذكارية، وملابس، وصورًا لخّصت جزءًا من تاريخه الفني الذي امتد على مدى أكثر من خمسة عقود.