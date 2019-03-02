تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان نبيل شعيل وهو يقبل المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه وذلك بعفويه أثناء حديثه معه وهو ما أثار إعجاب الحضور.
وكانت الهيئة العامة للترفيه أقامت حفلاً تكريميّاً في السعودية، مساء الخميس، للفنان العربي الراحل أبو بكر سالم. وامتلأ مسرح الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض بالحضور، وبينهم كتاب وإعلاميون ونخب ثقافية وعشاق للفنان الراحل، وحمل الحفل عنوان “ليلة في حب أبو أصيل”.
وشارك على خشبة المسرح، 13 فنانًا سعوديًّا وخليجيًّا في أداء عدد من أغاني الفنان اليمني الأصل، بينما استعرض الحاضرون، وبينهم رئيس الهيئة العامّة للتّرفيه، المستشار تركي آل الشيخ، معرضًا لمقتنيات أبو بكر ضمت هدايا تذكارية، وملابس، وصورًا لخّصت جزءًا من تاريخه الفني الذي امتد على مدى أكثر من خمسة عقود.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: الفنان نبيل شعيل وقبلة عفويه لتركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.