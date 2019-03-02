صورة صادمة لـ إليسا.. شاهد: علامات المرض تظهر عليها بعد إجراء جراحة في بروكسل

ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا، في صورة صادمة، عقب إجرائها عملية جراحية في بروكسل، وهو ما أثارت قلق جمهورها ومتابعيها عليها.وبدت إليسا في الصورة الني ظهرت فيها مع إحدى صديقاتها، بأيدٍ منتفخة، نتيجة العملية الجراحية التي أجرتها في يدها اليمنى للتخلص من احتقان المياه الناتج عن العلاج الذي خضعت له للشفاء من مرض سرطان الثدي.

وكتبت إليسا عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوين الصغير ”توتير“، تعليقًا على الصورة تقول فيه: ”صباح الخير لمحبيني“. وانهالت التعليقات عليها من محبيها، الذين حرصوا على الاطمئنان عليها، متمنين لها أن تكون بخير وفي أفضل حال عقب الجراحة التي خضعت لها في بلجيكا.يذكر أن إليسا عادت إلى منزلها الأسبوع الماضي، بعد إجرائها عملية جراحية في بروكسل، وكانت الفنانة اللبنانية قد شاركت مؤخرًا صورة لها عبر ”انستغرام“ تظهر فيها إحدى يديها بشكل واضح، بينما وضعت يدها الأخرى خلف ظهرها، ربما لتجنب الكشف عن الضمادات التي تغطيها.