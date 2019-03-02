بالفيديو: بعد حركاتها المثيرة في الوحل.. حليمة بولند تنشر لقطات جديدة وصفت بالـ مقرفة

بعد الضجة التي اثارتها بصورها التي تظهر فيها اجزاء من جسمها خلال تواجدها في الاردن، عادت الاعلامية حليمة بولند لتثير ضجة بفيديو جديد لها مع والدتها وصفه العديد من المتابعين ب”المقرف”.

وتظهر في المقطع يدا والدتها في كمية كبيرة من الجراد وهي تعلمها كيفية تقشيره واكله وتعطيها معلومات عنه، وسط انزعاج ابنتي بولند، وخاصة الصغرى كاميليا، التي اكدت انها لن تتناول منه بطريقة عفوية.

وكتبت الاعلامية المثيرة للجدل على المقطع “امي بدها تاكل جراد، ياكلونه اهل الكويت قبل، وانا وبناتي مخترعين لايعة نفسنا”.

وابدت بولند انزعاجها من المنظر واستغربت تناول والدتها للجراد، وسألتها عن الطريقة لترد عليها الاخيرة بأنه لذيذ، فردت عليها قائلة: “اللهم اعوذ بك من كآبة المنظر”.

وكانت حليمة تعرضت لهجوم قاس من بعض الناس بسبب صورها التي نشرتها وتظهر فيها وقد غطت جسدها بطين البحر الميت في جلسة علاجية لبشرتها، وظهر جزء من جسمها عار وهو مغطى بالوحل العلاجي.