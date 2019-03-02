بالفيديو: إلهام الفضالة تنشر رسالة مؤثرة من زوجها خلال سجنه

فاجأت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة متابعيها على تطبيق “سناب شات” بنشر رسالة من زوجها الصحافي خليل التميمي عندما كان اسيراً في العراق في العام 1990.

وقرأت الهام الفضالة مقتطفات من الرسالة المكتوبة بخط يده والمرسلة الى والدته بتاريخ 30/11/1990 حيث يقول فيها: “انا موجود في العراق ولكن مشتاق اليك يا والدتي جدا جدا ان ترضين عني وتغفري لي يا والدتي وتدعيلي عند الله بالفرج”.

وتأتي هذه الرسالة المؤثرة والمليئة بعبارات الشوق والحب والحنين خلال الاحتفالات بتحرير الكويت والتي تكون في 26 شباط (فبراير) من كل عام.

كما نشرت الفضالة محضر استلام الرسالة، والذي كان مؤرخاً بتاريخ 28/3/1991 وهو تاريخ الافراج عن زوجها.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع وتمنوا ان تنتهي هذه الذكريات السيئة والحزينة، واثنوا على صبرها، متمنيين لها ولعائلتها السعادة والراحة.