معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها.. والفنانة تكشف السبب– صور

كشفت الفنانة إيبوكي بوسات، أنها انتقلت من الإقامة فى منزلها لمسكن آخر بسبب تعرضها إلى مضايقات من أحد المعجبين.

وأضافت “بوسات” أنها كانت تتعرض إلى مضايقات من قبل أحد المعجبين خلال الفترة الماضية، إذ كان يقوم بإرسال الورود لها بشكل مستمر بالإضافة إلى تركه لرسائل أسفل باب منزلها.

يذكر أن أحدث أعمال إيبوكى بوسات مسلسل “العهد”، والذى تصدر نسب المشاهدة على مدار الشهور الماضية.