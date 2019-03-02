وفاة الفنان الأردني نبيل المشيني

توفي اليوم الفنان الأردني الكبير نبيل المشيني المعروف بـ ” أبو عواد”.

ونعى نقيب الفنانين حسين الخطيب الفنان الكبير نبيل المشيني وكتب على صفحته على الفيسبوك : إيماناً بقضاء الله وقدره أنعي اليكم وفاة الفنان الكبير المرحوم نبيل المشيني أبو طارق الذي وافتة المنية ، وهو القامة الوطنية الثقافية والفنية عبر عقود خلت ، تعازينا لأهله وأسرتنا الفنية وجمهوره والوطن الأعز، اللهم تغمده بواسع رحمتك.

ونبيل المشيني (22 يوليو 1939 -)، ممثل أردني ولد في مدينة القدس، وهو ابن الفنان الأردني إسحق المشيني، وأخـو الفنان الذي رحل في عنفوان الشباب أسامة المشيني. وقد عرف الفنان نبيل بشخصية أبو عواد في المسلسل الأردني حارة أبو عواد الذي انتشر في الخليج العربي فترة الثمانينات وكذلك المسلسلات البدوية آخرها راس غليص.

عمل مذيعا في التلفزيون الكويتي والأردني، وكان رئيسا لرابطة الفنانين قبل النقابة، عين في مجلس الأعيان الأردني 2003 م، قدم حديثا مجموعة مسلسلات تعالج الإرهاب.

ومن أعماله مسلسل المفسدون في الأرض 1979 .