تعرف علي موعد عرض فيلم "رامبو" الجديد

قررت الشركة المنتجة للجزء الخامس من سلسلة أفلام "رامبو" الشهيرة، الذي يشارك فيه الممثل العالمي سيلفستر ستالون، طرحه

في 20 سبتمبر 2019.

ويتحدث الفيلم عن أحداث حرب فيتنام، التي حاول ستالون في الأجزاء الأولى من "رامبو" إظهار بعض جوانبها.

يذكر أن بدأ العمل على سلسلة أجزاء

فيلم "رامبو" الشهيرة أول ثمانينيات القرن الماضي، وصدر الجزء الأول منها عام 1982، ثم صدرت 3 أجزاء أصبحت من أشهر الأفلام وأكثرها مبيعا وأرباحا في صالات السينما العالمية.