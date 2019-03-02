تعرف علي موعد عرض فيلم "رامبو" الجديد

قررت الشركة المنتجة للجزء الخامس من سلسلة أفلام "رامبو" الشهيرة، الذي يشارك فيه الممثل العالمي سيلفستر ستالون، طرحه
في 20 سبتمبر 2019.
ويتحدث الفيلم عن أحداث حرب فيتنام، التي حاول ستالون في الأجزاء الأولى من "رامبو" إظهار بعض جوانبها.
يذكر أن بدأ العمل على سلسلة أجزاء
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