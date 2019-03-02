بـ اشرب شاي .. حمادة هلال يتخطي حاجر الـ 7.5 مليون مشاهدة

تخطى كليب أغنية "اشرب شاى"، للنجم حمادة هلال، حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها في 4 فبراير عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، إذ حقق حتى الآن 7ملايين ونصف المليون مشاهدة.
الأغنية من إخراج أحمد أشرف، وتعد التعاون الأول بين حمادة هلال والثنائي أوكا وأورتيجا، من كلمات وتوزيع موسيقي لأوكا وألحان أورتيجا،
من ناحية أخرى يواصل حمادة تصوير مسلسل "ابن أصول" ويشارك فيه عدد كبير من النجوم مثل سوزان نجم الدين، أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمد نجاتي، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج شركة سينرجى وإخراج محمد بكير.
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