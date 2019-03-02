بـ لوك مختلف .. منة فضالي تخطف الأنظار

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير وظهرت خلال الجلسة بلوك مختلف، إذ ارتدت ملابس "كاجوال" . الجلسة بلوك مختلف، إذ ارتدت ملابس "كاجوال" . جدير بالذكر أن آخر أعمالها هي "بيت السلايف" وشارك في بطولته بوسي، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، عبير صبري، طارق صبري، جيهان خليل، تأليف حسين محرم ومن إخراج محمد عبدالخالق.

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