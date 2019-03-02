بعد براءتها من تهمة ضرب والدة زوجها .. سارة نخلة: مبروك عليا البراءة

أعلنت الفنانة سارة نخلة، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، براءتها للمرة الثانية من قضية خلافها مع والدة زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود.

كاتبة : "مبروك عليا البراءة اليوم للمرة الثانية على التوالى، ربنا أظهر الحق وزهق الباطل، ورغم البراءة الأولى ولكنهم استأنفوا براءتى التى لم تعجبهم الأستاذ ووالدته التى أدعت أننى ضربتها فى منزلى إزاى معرفش

بصراحة، والآن بعد خمس شهور محاكم اليوم ربنا أظهر الحق للمرة التانية رغم كل محاولاتهم تزوير تقارير طبية وإدعاءات كاذبة إلا أن ربنا كبير، اليوم القضية انتهت واتقفلت بالبراءة لصالحى".

وأضافت: إن المحكمة قضت بسجن زوجها السابق الفنان أحمد عبد الله محمود، بسبب عدم سداده إيصال

أمانة و3 شهور سجن آخرين بسبب الضرب والتعنيف الزوجى.

وأنهت سارة كلامها بـ"للعلم فقط أنا رافعة قضية طلاق، ولم أحصل لسه على الطلاق، لكن بإذن الله قريبا وبحكم محكمة".

وكانت خلافات نشبت بين الزوجين منذ شهور قليلة، ولم يتمكنا من حلها بطريقة ودية، إلا أن سارة اتجهت إلى القضاء وأقامت دعوى نفقة زوجية ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، وطالبته بالإنفاق عليها، بعدما امتنع عن ذلك بغير حق شرعى، كما رفعت دعوى طلاق للضرر.