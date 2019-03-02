أعلنت الفنانة سارة نخلة، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، براءتها للمرة الثانية من قضية خلافها مع والدة زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود.
كاتبة : "مبروك عليا البراءة اليوم للمرة الثانية على التوالى، ربنا أظهر الحق وزهق الباطل، ورغم البراءة الأولى ولكنهم استأنفوا براءتى التى لم تعجبهم الأستاذ ووالدته التى أدعت أننى ضربتها فى منزلى إزاى معرفشبصراحة، والآن بعد خمس شهور محاكم اليوم ربنا أظهر الحق للمرة التانية رغم كل محاولاتهم تزوير تقارير طبية وإدعاءات كاذبة إلا أن ربنا كبير، اليوم القضية انتهت واتقفلت بالبراءة لصالحى".
وأضافت: إن المحكمة قضت بسجن زوجها السابق الفنان أحمد عبد الله محمود، بسبب عدم سداده إيصال
وأنهت سارة كلامها بـ"للعلم فقط أنا رافعة قضية طلاق، ولم أحصل لسه على الطلاق، لكن بإذن الله قريبا وبحكم محكمة".
وكانت خلافات نشبت بين الزوجين منذ شهور قليلة، ولم يتمكنا من حلها بطريقة ودية، إلا أن سارة اتجهت إلى القضاء وأقامت دعوى نفقة زوجية ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، وطالبته بالإنفاق عليها، بعدما امتنع عن ذلك بغير حق شرعى، كما رفعت دعوى طلاق للضرر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد براءتها من تهمة ضرب والدة زوجها .. سارة نخلة: مبروك عليا البراءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.