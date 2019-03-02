نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة جديدة لها، وظهرت "ياسمين" أثناء تأدية أحد التمارين التي تحتاج إلى مرونة الجسم، وهو تمرين "فتحالحوض"، وذلك أثناء تواجدها داخل صالة الجيم، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها.
وتنافس ياسمين صبري في سباق الموسم الرمضاني
كانت هذه تفاصيل خبر بتمارين فتح الحوض.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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