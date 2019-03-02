شاهد.. كيف انتقمت ياسمين الخطيب من زوجها بعد تعرضها للخيانة

كشفت ياسمين الخطيب ، خلال حلولها ضيفة في برنامج "قطعوا الرجالة" مع رغدة شلهوب الذي يعرض عبر قناة "النهار"، تعرضها للخيانة من قبل أحد أزواجها مشيرة إلى أنها اكتشفتتلك الخيانة ولم تمر عليها.
قائلة: اكتشفت الخيانة من خلال رسائل على الهاتف وأقوال شهود"، مضيفة أن الفتاة الأخرى قد تحدثت معها في
وكان لياسمين الخطيب رد فعل غريب على تلك الخيانة فهي لم تنسحب كما كانت تعتقد ولكنها قررت البقاء لتثبت لنفسها أنها قادرة على الاحتفاظ بزوجها وأنه نادم على ما فعله ومن ثم تتركه.
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