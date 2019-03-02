تعرف على موعد طرح ألبوم هيثم شاكر الجديد

قرر المطرب هيثم شاكر، طرح ألبومه الجديد، في موسم شم النسيم، ويضم الألبوم الجديد أغاني "ما توصونيش"، و"لحقتينى"، "يا حبيبة"، و"احناافترقنا"، و"مش مهم أنا"، "بحبك لنفسى"، و"بابى مفتوح"، و"جاب الكلام بعضه"، "راحتى وياك"، و"ما تغيبوش"،
يذكر أن تعاون هيثم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، نادر عبدالله، تامر على، بهاء الدين محمد، رمضان محمد، محمد رفاعى، محمد عاطف.
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