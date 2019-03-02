بعد "يوم شتوي".. عبد الرحمن محمد يعرب عن سعادته بنجاح عرض الترابيزة

أعرب الشاعر عبد الرحمن محمد عن سعادته بنجاح عرض "الترابيزة" لفريق ميوزيكانتي، والذي تم عرضه أمس، على مسرح الحكمة، بساقية عبد المنعم الصاوي.

قائلا: " اللهم لك الحمد و الشكر الحفلة نجحت نجاح كبير وردود الفعل عظيمة جداً قدرنا بفضل الله نقدم فن مختلف يليق بالجمهور الي حضر الحفلة شكرا لكل

صناع العمل".

يشار إلى أن عرض "الترابيزة" هو إستعراض غنائي أنتجه مشروع "ميوزيكانتي"، يقدم فكرة جديدة للمسرح الغنائي بتوزيع أوركسترالي سيمفوني للفنان محمد العشي، بالاشتراك مع مجموعة متميزة من المطربين وبقيادة المايسترو ناجي أنس.

وكان قد قرر الفريق، تخصيص نسبة من أرباح

العرض لصالح مستشفي أهل مصر للحروق وبنوك الدم، لدعم المصابين فى حادث قطار محطة مصر.

جدير بالذكر أن الشاعر "عبد الرحمن محمد"، هو مؤلف كلمات الأغنية الدعائية للعرض، والتي تحمل اسم "يوم شتوي"، وهي من ألحان أحمد الهاشمي، ورؤية فنية محمد العشي، وغناء كل من: "محمد خلف، رامي رفعت، أحمد الهاشمي، علي التركي، مصطفى خيري، محمود أبو عيشة، رشا الشرنوبي، نهى حافظ، أميرة ضاحي، وفاء صالح".