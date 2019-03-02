شاهد.. منذر رياحنة ينعي نبيل المشيني

نعي الفنان الأردني منذر رياحنة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، الفنان الكبير نبيل المشيني، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 2 مارس. 2 مارس. وعلق كاتبًا:"سلام يا أطيب الناس.. النجم العربي الكبير نبيل المشيني في ذمة الله، الله يرحمك". يذكر أن نبيل المشيني من مواليد يوليو 1939، شارك في عدد كبير من الأعمال التليفزيونة، منها "عطر النار"، "حارة أبو عود"، "عقبة بن نافع"، "امرؤ القيس: الثأر المر"، و"المرابطون والأندلس".

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