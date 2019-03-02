كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مها أحمد تهنئ ريهام حجاج بمسلسلها الجديد "كارمن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت الفنانة مها أحمد، صديقتها الفنانة ريهام حجاج، بتحقيق مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "كارمن"، والذي حقق عدد كبير من ردودج الأفعال الإيجابية.

وعلقت مها علي الصورة: "حبيبتي ياريهام كان يوم جميل جدا بجد اتبسطنا قوي تعيشي وتجمعينا، ومبرووووك ألف مبروك على مسلسلك كارمن جامد جدًا، ومزيد من البطولات والتألق".

مسلسل "كارمن" تأليف سامح مجدي، إخراج حسين شوكت، ويشارك في بطولته ولاء الشريف، محمد مهران، محمد مرزبان، عمر الشناوي، شيرين، ياسر علي ماهر، أحمد حلاوة، عزء بهاء وليلى عز العرب.