حصرياً... شاهدوا كيف غنت نوال الزغبي "كده باي" لايف لأول مرة في الشارقة

بعد صدور ألبومها "كده باي" منذ أسبوعن تعيش النجمة نوال الزغبي حالة نشاط وافرة، فقد اختتمت أمس الجمعة حفلات مهرجان (المجاز) العريق في الشارقة، برفقة النجم ماجد المهندس، في حفل ناجح جداً، غصّ بالجمهور الخليجي والعربي الذي حضر من مختلف البلدان العربية.

غنت نوال ساعة ونصف وسط جو حماسي، وطبعاً كان للألبوم الجديد الحصة الأكبر في الحفل، حيث طالبها الجمهور الحاضر بغناء "آه يا سيدي" من ألبومها الأخير، ولكن نوال لم تغنيها لأنها لم تكن مدرجة على برنامج الحفل، وغنت مقطعاً من "جوا قلبو" بعد مطالبة الجمهور الحاضر لها بغنائها.

وكان من المقرّر أن تغني "مش خايفة" ولكن أرجأتها لتغنيها في حفل لاحق حسبما وعدت نوال الجمهور. كما غّنت نوال مجموعة من أغانها القديمة التي يطالبها الجمهور بها دائماً.



نوال تألقت بفستان من دار لابرجوازي باللون النيلي، وهي تحرص في الفترة الأخيرة على ارتداء الكثير من تصاميم هذه الدار، حيث أطلّت في برنامج "ديو المشاهير" بثلاث اإطلالات متنوعة أشاد بها جمهورها وصفحات الموضة الخاصة بالأزياء.

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نذكر أنّ نوال سبق وصوّرت حلقة خاصة لصالح برنامج (حمد شو) مع حمد قلم في الكويت تعرض مساء الإثنين، كما صورت أيضاً حلقة خاصة ضمن برنامج (عائشة شو) لصالح قناة (النهار) المصرية تعرض قريباً. كما تتحضر نوال يوم الثلاثاء للإحتفال مع الصحافة بألبومها "كدة باي" وإجراء المقابلات الصحفية، وقد وصفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الحفل الذي سيقام بـ "الإحتفال الذهبي"، فالكل ينتظر إطلالة نوال في هذا اليوم؟ وماذا ستقول عن ألبومها الجديد والكثير من الأمور!

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