زياد برجي يهجر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الأسباب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان اللبناني زياد برجي، أنه قرر الابتعاد عن وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب.

زياد برجي، قال خلال لقائه في برنامج «عرب وود»، والمذاع عبر فضائية «روتانا»: «كسرت هواتفي وألغيت أرقامها لأرتاح من الإزعاج المحيط بي، وما يزعجني من طريقة التواصل الحديثة هو أن أي تصرف أو صورة أقوم بنشرها تجبر على تفسيرها وتبريرها».

وأضاف: «إذا طلعت أونلاين لتسلم على خالتك بدك تبرر للجميع ليه، وإذا حدا حكيك وما رديت بيزعل منك، فلا بد من الابتعاد عن وسائل التواصل».

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وكان زياد برجي، قد كشف في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا أنه تعافى من تعاطيه للمخدرات وأصبح نظيفًا منها تمامًا، موجهًا رسالة للشباب طالبها فيها بالابتعاد عن كل الأشياء التي تدمر حياتهم.

وأضاف: «من الضروري أن يقوم الجميع بإزالة الغبار الذي يلتصق به بسبب المجتمع الذي يعاني بجزء كبير منه من الفساد».

يذكر أن زياد برجي، يعيش حالة نشاط فني خلال هذه الفترة خاصة بعد نجاح أغنية «شو حلو»، والتي تخطت حاجز 175 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، كما تخطت أغنيته الجديدة «مش طايق»، حاجز الـ14 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، وكذلك أغنية «قاعد على قلبك»، التي تخطت نسبة مشاهدتها 2 مليون مشاهدة.