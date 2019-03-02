نداء تطرح أغنية “حبيتك بالتلاتة” باللهجة المصرية

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت الفنانة الشابة نداء شرارة أغنية جديدة بعنوان “حبيتك بالتلاتة” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
الأغنية باللهجة المصرية، تقدّم من خلالها نداء شرارة نمطًا موسيقيًا جديدًا من ألحان سامر أبو طالب، كلمات أحمد حسن وتوزيع جان ماري رياشي.
تجدر الإشارة إلى أن نداء شرارة كانت قد فازت بلقب “ذا فويس”، وآخر أعمالها ألبوم “بعدو عطرك” وأغنية سينغل بعنوان “درجات” أطلقتها من شهر تقريبًا.
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