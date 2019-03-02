متابعة بتجـــــــــــرد: تردّدت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد بأن النجمة اللبنانية نانسي عجرم تستعد في الفترة المقبلة لتقديم أكثر من ديو غنائي.
للوقوف عند حقيقة الموضوع، اتصلنا في موقع بتجـــــــــرد بـ نانسي لمعرفة التفاصيل، فأكدت لنا أن لا صحة لهذه الأخبار، حيث أنها ليست بصدد تقديم أي ديو غنائي في الفترة المقبلة.
نانسي عجرم تعيش في الفترة الراهنة نجاح عملها المصوّر الجديد لأغنية “الحب زي الوتر” الذي طرحته بالتزامن مع عيد الحبّ وحقق نسب مشاهدة مرتفعة عبر موقع “يوتيوب” الشهير.
تجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت العمل على ألبومها الجديد والمنتظر من قبل الملايين من محبّيها في الوطن العربي والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم لـ بتجـــرد: “لا مشروع ديو في الأفق” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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