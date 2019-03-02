سلمان خان يؤجِّل "مشروع العمر" لمخرج شهير في بوليوود

أعلن المخرج الشهير في بوليوود سوراج بارجاتيا أنه قرر تأجيل فيلمه الجديد الذي وصفه بـ "مشروع العمر" إلى العام المقبل، نتيجة انشغال النجم سلمان خان بتصوير ثلاثة أفلام خلال سنة 2019.



وأكد بارجاتيا في تصريحاته لـ "العين الإخبارية": " لا أرى بطلا آخر لعملي الجديد غير خان، مهما بلغ البديل من نجومية وموهبة"، مضيفا أن سلمان متحمس كثيرا لشخصية الفيلم ولكن التزامه بتصوير ثلاثة أعمال أخرى أدّى إلى قرار التأجيل.

في السياق ذاته، كشف سوراج عن تفاصيل قليلة حول الفيلم قائلا: "هو من النوع الاجتماعي، إذ يروي قصة إنسانية يعيشها زوجان، وستكون مختلفة تماما عن أي دراما عائلية عُرِضت في بوليوود".

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وأكد أنه أوْكل مسألة اختيار البطلة لسلمان خان، حتى يضمن الانسجام بين الشخصيتين الأساسيتين، باعتباره مفتاح نجاح الفيلم.

ويُذكر أن خان منشغل حاليا بتصوير فيلم "بهارات"، كما أبرم مؤخرا عقد عمل من إنتاج "سانجاي ليلا"، مع دوره ضمن"دبانج ٣" والذي يبدأ تصويره مطلع أبريل/نيسان المقبل.

وكان المخرج سوراج بارجاتيا تعامل فنيا مع خان مرة واحدة في السابق، وتحديدا بفيلم "بريم راتان دان بايو" عام ٢٠١٥.