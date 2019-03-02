بالصور- نوال الزغبي وماجد المهندس مسك ختام مهرجان المجاز

اختتمت النجمة الذهبية نوال الزغبي أمس الجمعة حفلات مهرجان (المجاز) العريق في الشارقة، برفقة برنس الغناء العربي النجم ماجد المهندس، في حفل ناجح جداً، غصّ بالجمهور الخليجي والعربي المتشوّق لـ لقائهما.

ويعتبر هذا اللقاء هو الاول لـ نوال بعد إصدارها قبل أسبوعين ألبومها الجديد “كده باي” والذي يحقق نجاحاً كبيراً، حيث متعت جمهور مسرح المجاز لساعة ونصف من الوقت بأجمل أغنيات ألبومها الجديد، حيث قدمت (كده باي) مرتين على المسرح نزولاً عند طلب الناس، ولبت دعوتهم أيضاً بغناء (جوا قلبو) التي رددوها معها، وغنت لهم مقطعاً من (محاية) رغم عدم إدراجها ضمن برنامج الحفل، ووعدت الجمهور بغناء (اه يا سيدي) في حفلها المقبل بعد إصرار الحاضرين على سماعها، كما قدمت (صبّح صبّح)

كما غنت باقة من أغنياتها القديمة منها “بيلبقلك”، “ما ندم عليك”، “دلعونا” وغيرها من أجمل أرشيف النجمة الذهبية.

Advertisements

نوال تألقت بفستان من “لابورجوازي” حيث سرقت الانظار بأناقتها المعهودة وجمالها وخفة ظلها.

ثم أعتلى ماجد المهندس مسرح المجاز حيث عبّر عن سعادته بتواجده في هاذا الحفل وفخره بالوقوف على هذا المسرح العريق.

‎غنى “المهندس” باقة من أجمل اغنياته حيث شاركه الغناء أكثر من 3,500 صوتاً مع أجمل الإيقاعات والألحان.

وبإحساسه العالي وصوته الدافئ، أخذ ماجد جمهور مسرح المجاز في بحر الأغنية الخليجية مع أغنية “ناقصك شي”، ولم يبخل على محبيه في تقدم أغانيه الطربية المحببة الى قلوب الجمهور.

في ختام الحفل، كرّم سعادة طارق علاي النقبي، المدير التنفيذي لمسرح المجاز ماجد المهندس ونوال الزغبي لمشاركتهما الجميلة في إحياء حفلة غنائية في إمارة الشارقة.